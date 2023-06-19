وزير التنمية المحلية: تسهيل إقامة مناطق لوجستية وتجارية وصناعية بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، في وضع حجر الأساس لإقامة لمشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وسيتم إنشاء المنطقة اللوجستية على مساحة 22 فدانا وتتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة - أنشطة تعبئة وتغليف - مخازن تبريد وتجميد - أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية - غيرها من الأنشطة الأخرى".

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التوجه نحو بناء المناطق اللوجستية أصبح توجها عالميا لتدارك الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الماضية ولازال يعاني من آثارها خاصة في ظل ما يعانيه قطاع الإمداد والتوريد من تحديات لا حصر لها.

وأضاف: ولعل وجودنا اليوم لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بمحافظة كفر الشيخ ضمن عدد من المشروعات المعنية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر يعكس الخطوات الجادة والمستمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لوضع حلول جديدة تواكب التوجهات العالمية لأزمات سلاسل الإمداد المتصاعدة خلال السنوات الماضية سواء بسبب التوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ وارتفاع أسعار الوقود.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وأن هناك عدة عوامل ساهمت في أن تكون محفزا قويا للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات.

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