اختلافهم ليس رحمة.. الصراع بين نقابة القراء والشيخ حلمي الجمل يصل القضاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصاعدت حدة الخلاف بين مجلس نقابة القراء، والشيخ حلمي الجمل قارئ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، على خلفية انتقاده المجلس عبر صفحته على "فيسبوك"، وإحالته للتحقيق.

وأصدرت نقابة القراء، أمس، بيانا ثانيا استنكرت فيه ما ذكره الشيخ حلمي الجمل عبر صفحته بعد زعمه بوجود فساد مالي بالنقابة.

وأحال مجلس نقابة القراء، في الخامس من يونيو الجاري، القارئ الشيخ حلمي الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم بالوزارة، بسبب ما بدر منه عبر صفحته على "فيسبوك".

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ورد الشيخ حلمي الجمل النائب السابق لنقيب القراء، على قرار النقابة بإحالته للتحقيق قائلا: "أرفض بيان نقابة القراء من الألف إلى الياء، ولن أحضر أمام مجلس غير قانوني مؤقت لا يعرف قدر القراء العلماء، والأمر موكول ومنظور أمام ساحات القضاء".

وقال الجمل: "الكل يعلم من يقود هذه الحملة المغرضة ويحشد الأعضاء، وإن كان من سؤال بأي جهة قضائية فسيكون لشيخ عموم المقارئ والنقيب المعين لنقابة القراء، ونحن على ثقة في عدالة قضايانا، ولن يوصد القضاء أبوابه أمام أحد".



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وعقدت نقابة القراء، الأحد قبل الماضي، جلسة التحقيق الأولى مع الشيخ حلمي الجمل، إلا أنه تم تأجيلها لموعد لاحق، بسبب عدم حضور بعض الأعضاء.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، في تصريحات لمصراوي، إن جلسة التحقيق مع الشيخ حلمي الجمل عقدت أول أمس الأحد بمقر النقابة بالسيدة زينب، وأرسل الشيخ محاميا عنه لحضور الجلسة، إلا أنه تم تأجيلها بسبب عدم حضور باقي أعضاء لجنة التحقيق.

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وأصدرت نقابة القراء، أمس، بيانا استنكرت فيه ما وصفته بالاتهامات التي وجهها الشيخ حلمي الجمل إلى مجلس النقابة.

وقالت في بيانها:"تستنكر نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من المدعي الذى كان يحمل لقب نائب نقيب القراء السابق، حيث إنه ادعى على مجلس إدارة النقابة الآتي:

أولا: أن مجلس الإدارة الحالي معين وليس منتخبا، ولا شرعية له على الرغم من أنه حضر بنفسه آخر اجتماع جمعية عمومية للنقابة بتاريخ 2022/10/15، وتمت مناقشة تعديل بعض مواد قانون النقابة، كما ادعى أن النصاب القانونى للاجتماع لم يكتمل وهذا غير صحيح.

ثانيًا: أن النقابة بها فساد مالى، وهذا غير صحيح لأن النقابة كمثل باقى النقابات يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية النقابة كل عام

ثالثًا: أن النقابة تقوم بتحصيل اشتراك سنوى من الأعضاء مبلغ 1000 جنيه وهذا غير صحيح فالاشتراك السنوى 150 جنيها وأنه ادعى أن النقابة تقوم بتحصيل تبرعات من بعض الأعضاء بدون إيصالات ونحن نتحداه في إثبات ذلك وغير ذلك من افتراءات على المجلس الحالي.

وأكدت نقابة القراء أن المدعي يقوم بالدفاع عن بعض القراء المتلاعبين، ويسعى إلى دخولهم الإذاعة، وكان سببا فى فقدان النقابة مقرها المميز بحدائق القبة بسبب دخوله فى معارك مع المتبرع، وبسبب إهماله فقدت النقابة هذا المقر المميز، وأصبحت النقابة تعقد اجتماعاتها فى بعض المساجد ودور المناسبات، بالإضافة إلى المشاحنات مع بعض الأعضاء، واغتصب منصب الأمين العام للنقابة فى وجود الأمين العام المنتخب فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي رحمه الله، وكان يوقع على الأوراق فى النقابة كنائب نقيب وأمين عام، كما ترك النقابة فى حالة سيئة، وكان رصيد النقابة تقريبًا 700 ألف جنيه، ومعاش النقابة 240 جنيها، كل ستة أشهر، فهذه هى إنجازاته منذ أن تولى العمل النقابى تقريبًا 20 عاما، ونحن نعلم من يعاونك.

وعلق القارئ حلمي الجمل على البيان الذي أصدرته نقابة القراء أمس، والتي استنكرت خلاله ما ورد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الجمل، في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم:"أقول إن كان ثمة دليل لديكم فقدموه عند نظر قضيتي".

وأضاف: المخالفات التي ذكرتها موكولة إلى القضاء ومستنداتها لديكم وبأيديكم من الألف إلى الياء وسوف تتراءى للجميع عند طلبها أمام ساحات القضاء ولن تتأخر أي جهة رسمية عن تقديمها دون إرجاء.