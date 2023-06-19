الصحة توجه 4 نصائح مهمة لعلاج الإجهاد العضلي

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح مهمة لعلاج الإجهاد العضلي لدى المواطنين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، إنه يجب:

* استخدام الكرسي المتحرك لكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز العضلي والعصبي

* الحرص على تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم

* تدليك المنطقة المصابة لتخفيف الألم

* أخذ المسكنات واستخدام المراهم الباسطة للعضلات (بعد استشارة الطبيب)

والإجهاد العضلي هو إصابة للعضلة أو الأوتار أو النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام.

وقد لا تؤدِّي الإصابات البسيطة إلا إلى تمدُّد العضلات أو الأوتار، بينما قد تشمل الإصابات الأكثر شدة تمزُّقًا جزئيًّا أو كاملًا في هذه الأنسجة، وفق موقع مايو كلينك الطبي المتخصص.

الأعراض

تختلف العلامات والأعراض، وذلك تبعًا لشدة الإصابة، وقد تشمل:

* الشعور بألم أو الشعور بآلام عند اللمس

* الاحمرار أو الكدمات

* الحركة المحدودة

* تقلُّصات العضلات

* تورُّم

* ضعف العضلات

عوامل الخطر

* قد تُؤَدِّي المشاركة في رياضات الاحتكاك البدني- مثل كرة القدم والهوكي والملاكمة والمصارعة - إلى زيادة خطر الإصابة بالشدِّ العضلي.

* تكون بعض أجزاء الجسم أكثر عرضة للشدِّ العضلي أثناء المشاركة في بعض الألعاب الرياضية. ومن أمثلتها:

* الساقيا والكاحلان: يمكن أن تُسبِّب الألعاب الرياضية التي تتسم بحركات انطلاق سريعة وحركات القفز، مثل القفز عبر الحواجز وكرة السلة، تأثيرًا بالشدِّ على وتر أخيل في الكاحل.

* اليدان: يُمكن للرياضات التي تعتمد على الإمساك، مثل الجمباز أو رياضة الغولف، أن تزيد من خطر الإصابة بالشد العضلي في يديك.

* المِرفَقان: غالبًا ما تَنْتُج حالات الشدِّ العضلي في المِرْفَق من خلال الرياضات التي تعتمد على الرمي أو رياضات المِضرب.

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