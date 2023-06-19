"الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بحلول غرة ذي الحجة وذكرى 30 يونيو

كتب- مصراوي:

تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو 2013، كما هنأ أيضا القيادة والشعب بحلول الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال عبدالرازق - في كلمته خلال بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين - اليوم هو غرة ذي الحجة نعيش الأيام العشرة الأوائل منه في رحاب عيد الأضحى المبارك، الذي نتذكر فيه أسمى معانى الولاء والتضحية، فكل عام وحضراتكم بخير، مع تمنياتنا لمن فازوا من الأعضاء وذويهم بحج مبرور وذنب مغفور.

وتابع قائلا: بعد أيام قليلة تهل علينا، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو سنة ٢٠١٣، التي خرجت فيها جموع الشعب المصري لاستعادة الوطن من براثن جماعة باغية ظنوا أنهم اختطفوه، فخرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلي والطائفي الذي زرعوا بذوره وأشعلوا فتيله، فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم، ودحر إرهابهم، ونالوا وبال أمرهم، بفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أنه في نفس الوقت سارع الشعب خطاه لبناء الدولة، لتتبوأ مكانها اللائق بها، وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة، خلف قيادته الحكيمة التي وضعت شعبها نصب أعينها ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

وتابع: بهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية لشعبنا العظيم ولقيادته الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ونموذجا فريدا في تاريخ الثورات بما جسدته من معان وقيم نبيلة.

واختتم كلمته قائلا: نجدد العهد بأن نبذل كل غال ونفيس، لنبني وطنا قويا يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر ووفق قائدها لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.