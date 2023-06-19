"إيكاو": مصر قدمت دراسات الجدوي لإنتاج الوقود الحيوي.. وبها مركز تدريب للشرق الأوسط

كتب- محمد عبيد:

قال محمد رحمة، مدير قطاع النقل الجوي بالمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، إن البنك الدولي خصص 9 ملايين دولار كمرحلة أولى، لمساعدة الدول الراغبة في إنتاج الوقود الحيوي لإجراء دراسات الجدوي اللازمة للبدء في هذا المشروع، إضافة إلى جهات أخرى تقوم بدعم دراسات الجدوى ومنها الاتحاد الأوربي.

وأضاف رحمة أن مصر من ضمن الدول التى تقدمت لإجراء دراسات الجدوي لإنتاج الوقود الحيوي، مشيرا إلى أهميته للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية من قطاع الطيران.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات المالية وكبرى الشركات المنتجة للوقود الحيوي خلال يومي 15 و20 يونيو للتباحث حول مساعدة الدول على إنتاج الوقود الحيوي وكيفية إتاحة الفلرص للدول للحصول على التمويل اللازم لبدء هذه المشروعات، وذكر أنه خلال 28 مارس الماضى تم عقد اجتماع مع بنوك التنمية الإقليمية منها بنك التنمية الإفريقي والأسيوي بغرض مناقشة كيفية مساعدة الدول للدخول في هذا المشروع العالمي، مؤكدا أن الوقود الحيوي هو أحد أهم الوسائل لتحقيق الهدف العالمي الطموح للوصل إلى صفر انبعاثات كربونيه من الطيران بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن "إيكاو" قامت بعمل نموذج موحد يتم تقديمه من خلال المؤسسات المالية للدول الراغبة في إنتاج الوقود الحيوي بغرض مساعدتها في عمل دراسات الجدوي والتى نستهدف أن تكون موحدة على مستوي العالم لإجراء عملية التقييم بعد ذلك.

وعن حركة السفر عالميًا، قال رحمة إنه خلال النصف الأول من العام الجاري وصلنا إلى 90% من مستويات حركة الركاب قبل كوفيد- 19، منوها بأن أغلب المناطق حققت طفرة عن عام 2019 ماعدا قارة آسيا فهى مازالت أقل من المستوي، ونوه رحمة بأنه من المتوقع تحقيق زيادة بنسبة 3% في حركة السفر عالميًا مع نهاية العام الجاري، مقارنة بمعدلات عام 2019.

وتوقع أن يشهد العام المقبل 2024 زيادة سنوية بنسبة 3.5% إلى 4% في حركة السفر والركاب، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تقود التعافي يليها أمريكا الشمالية، وأشار رحمة إلى أن تحرير الأسواق وفتح السماوات في الدول يساعد على زيادة حركة السفر والطائرات.

وأوضح أن قطاع النقل الجوي بـ "إيكاو" مسئول عن عدة ملفات أهمها أمن الطيران، التسهيلات واقتصاديات الطيران وقضايا البيئة وتفير المناخ، وأنه فيما يتعلق بأمن الطيران ورفع كفائة العاملين بأمن الطيران، وأن هناك 33 مركزاً حول العالم معتمدا للتدريب على الطيران منهم مركز معتمد في مصر يقدم خدماته للشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي سياق متصل، قال رحمة إن ملف الأمن السيبراني على قائمة أولويات "ايكاو" حاليًا، وأن هذا المصطلح يعني تأمين الاتصالات والأنظمة والمعدات ضد أي هجوم إلكتروني، حيث أن هذا هو الخطر القادم في قطاع الطيران والذي يتطلب جهود الدول ليس فقط في قطاع الطيران ولكن في قطاعات عدبدة بالدول.

وأكد أن منظمة "إيكاو" لديها استراتيجية معينة في هذا الملف إذ تستهدف حماية التواصل بين الطائرات والمطارات وحماية البنية الإلكترونية التحتيه وليس حماية معلومات الركاب فقط.

وفي مجال زيادة جاهزية قطاع الطيران واستهدادة لمواجهة ازمات عالمية مماثلة لوباء كوفيد فإن "إيكاو" تعمل حاليًا مع منظمة الصحة العالمية بهدف توفير نظام عالمي موحد يشمل شهادات صحية ديجيتال معترف بها في أنحاء العالم بهدف الاستعداد لآي جائحة أخري، متابعا أنه يتم العمل على هذا الأمر منذ عامين.

وحول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، قال رحمة إن السبب وراء ذلك هو زيادة أسعار الوقود بشكل كبير والذى يمثل 30% من تكاليف عملية التشغيل للطائرات، وتوقع مدير النقل الجوي بـ "إيكاو" أن تبدأ أسعار التذاكر في الانخفاض في حال زيادة السعة المعروضه وتعافي شركات الطيران بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن حركة البضائع شهدت تباطؤ خلال الفترة من 2022 بنسبة 8% نتيجة الأزمة العالمية ولكنها تنمو في عام 2023 بشكل أقل من حركة الركاب، متوقعا أن تتعافي ولكن بشكل بطئ خلال الفترة المقبلة.

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