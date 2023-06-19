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إفراجات الأعلاف.. القصير: الإفراج عن 160 ألف طن "ذرة وصويا" خلال أسبوع

11:35 ص الإثنين 19 يونيو 2023
إفراجات الأعلاف.. القصير: الإفراج عن 160 ألف طن "ذرة وصويا" خلال أسبوع

وزير الزراعة السيد القصير

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كتب- أحمد السعداوي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 82 مليون دولار.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بنحو 42 مليون دولار ونحو 42 ألف طن من فول الصويا، بقيمة نحو 31 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بنحو 9 ملايين دولار؛ ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن؛ منها 4.3 مليون طن ذرة، و1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا؛ وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًّا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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السيد القصير إفراجات الأعلاف ذرة وصويا وزير الزراعة

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