مقترح زيادات الكهرباء.. ننشر الأسعار الجديدة لجميع الشرائح



كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مقترحًا تم إعداده من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في سرية تامة، وإرساله إلى مجلس الوزراء؛ يتضمن إقرار الزيادة الجديدة المرتقب تطبيقها في يوليو المقبل بنسب مختلفة على الشرائح؛ حيث يتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو ٦٨ قرشًا بدلًا من ٥٨ قرشًا للشريحة الأولى كما كان مقررًا لها والمعلن منذ ٢٠٢٠ الماضي.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي، فإنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح الست، منوهًا بأن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاكًا أكثر من ألف كيلووات/ ساعة، سيتم زيادتها من ١٤٥ قرشًا إلى ٢ جنيه و٢٠ قرشًا، بزيادة تقدر بـ٧٥ قرشًا لكل كيلووات/ساعة.

ويستعرض "مصراوي" أسعار شرائح الكهرباء التي من المرتقب تطبيقها يوليو المقبل لجميع المشتركين والمنازل، وتتضمن ما يلي:

- الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما هو حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا)، وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشًا.

وقال المصدر إنه بات من الضروري الإعلان عن خطة الأسعار الجديدة؛ كي يتسنى لمسؤولي مركز الإصدار والنظم بشركات التوزيع التسع، إعداد البرامج المتعلقة بحساب شرائح الاستهلاك وفقًا للتعريفة الجديدة، خصوصًا العدادات مسبقة الدفع التي تبدأ تطبيق الأسعار في الأول من يوليو كي تتمكن من إعداد برنامج فرق إعادة المحاسبة وتجريبه خشية حدوث أي خطأ كي يضمن حصول المواطن على المحاسبة بالشكل الصحيح وإصدار فاتورة تعبر عن استهلاكه الطبيعي.