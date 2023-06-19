اتحاد المقاولين: ننتج 7 ملايين طن حديد والبيع مباشرة لشركات المقاولات لعدم التلاعب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين: إن طاقة إنتاج الحديد في مصر عندها يصل لـ14 مليون طن، وما حدث من تغيرات في السنوات الأخيرة هو في نظم الاستهلاك، لافتًا إلى أن استخدام الأفراد كان 70% والمطورين 30% والآن وانعكست هذه النسبة.

وأضاف محمد عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المطورين العقاريين أصبحوا يستهلكون 70% من الحديد والأفراد العاديين 30%، موضحًا أن القاعدة التي كانت تعتمد عليها مصانع الحديد تغيرت.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين، إلى أننا ننتج حاليا 7 مليون طن من الحديد، ويوجد مسئولية مشتركة ما بيننا، لافتًا إلى أنه يوجد مشكلة كبيرة في الدولار وشركات الحديد تعمل على تصدير الحديد لتوفر دولار.

وأوضح أن الحديد لا يصرف الآن إلا لشركات المقاولات، وإنتاج الحديد أصبح منم المصنع إلى شركات المقاولات لضمان عدم التلاعب بالأسعار.