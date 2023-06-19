"القطاع الخاص" تطالب بزيادة أجور العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تضامن النقابة مع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن مطالبهم المشروعة لرفع الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه.

ودعا "خليفة"، في تصريح لمصراوي، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ظروف العاملين الاقتصادية والاجتماعية في هذا قطاع الحيوي، والنظر إلى مطالب العاملين في هذا المرفق بعين الاعتبار.

وأشار إلى أنَّ مطالب القطاع تتمثل في تنفيذ توجيهات الرئيس بوضع الحد الأدنى للدرجات 3500 للدرجة السادسة، وصرف العلاوات التشجيعية، وتثبيت العاملين الذين مر على تعاقدهم أكثر من 5 سنوات، وتسويات المؤهل الدراسي الأعلى لمن حصل عليه أثناء الخدمة، وزيادة بدل الوجبة ويدل مخاطر وبدل انتقال وبدل عدوى وبدل مياه، وصرف بدل الإجازات والأعياد الرسمية التي يقوم العمال بالعمل أثناء الاجازات والعطلات الرسمية، ووضع لائحة موحدة لتوحيد وهيكلة الأجور.