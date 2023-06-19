بعد رؤية الهلال.. موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص



كتب- مصراوي:

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم ( 170 / هـ )، تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة أن تعلن الحكومة بشكل رسمي موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

وفي هذا الشأن قالت مصادر حكومية، إن إجازة عيد الأضحى ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق وقفة عرفات وتستمر حتى يوم الجمعة.

ويوافق يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وقالت المصادر، إن هناك اتجاه لمنح يوم السبت الموافق 1 يوليو إجازة رسمية بدلاً منها.