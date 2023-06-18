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BBC

سؤال برلمانى بشأن بيع حصص الدقيق المخصصة للمخابز في السوق السوداء

11:47 م الأحد 18 يونيو 2023
سؤال برلمانى بشأن بيع حصص الدقيق المخصصة للمخابز في السوق السوداء

أرشيفية

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تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار بيع حصص الدقيق اليومية التي تصرف للمخابز في السوق السوداء.

وقال "أبو نحول"، فى سؤاله: "أصبحت المخابز تستغل حصص الدقيق اليومية التي تصرف لها في بيعها في السوق السوداء وبعض المخابز لا يكتفون بهذا فيقوموا بإعادة طحن الدقيق وتعبئته في أجوله الدقيق الفاخر".

وأضاف البرلماني: "أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق المدعم ولا تقدم خدمة للمواطن، وتوفر له أبسط حقوقه وهو الخبز المدعم، وهذا يٌعد إهداراً للمال العام، بعدما أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق، وأصبحت مصر مستوردة للقمح".

وتساءل "أبو نحول": ما هي خطة الوزارة في التعامل مع ذلك النوع من المشكلات؟.. ومتي سيتم تشغيل المخابز المتوقفة والحاصلة علي تراخيص؟.. وما هي الكميات التي تستوردها مصر من القمح من الخارج؟.. وما سبب هذا الاستيراد؟.

سوق مصراوى

الدقيق المدعم دقيق المخابز السوق السوداء خالد أبو نحول

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