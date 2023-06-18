تبدأ من 130 جنيهًا.. التموين تطرح لحوم وخراف حية

كتب- محمد سامي:

تصوير - محمد عبدالناصر:

كثفت وزارة التموين، اليوم الأحد، ضخ اللحوم السودانية الطازجة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2023، حيث تم الضخ إلى مجمع الألفي الاستهلاكي بمنطقة وسط البد، ثم يتوالى تكثيف الضخ تابعا إلى المجمعات الاستهلاكية المتوفر فيها أقسام للحوم.

وقامت شركات اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ اللحوم إلى فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيه للكيلو من اللحوم السودانية الطازجة، وهي لحوم للماشية التي تستوردها وزارة التموين من السودان ويتمّ ذبحها في مجازر أبو سمبل بعد الكشف البيطري عليها من قبل لجان مختصة من وزارة الزراعة.

و توفر وزارة التموين، إضافة على اللحوم السودانية الطازجة، ومن بينها اللحوم البرازيلية والهندية المجمدة، إذ تبلغ أنواع وأسعار اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيهًا