زيادات فواتير الكهرباء في يوليو.. مقترح سري وموعد التطبيق- خاص



كتب- محمد صلاح:

تسيطر داخل أروقة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، حالة من الترقب؛ انتظارًا للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المرتقب تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مقترحًا تم إعداده من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في سرية تامة، وإرساله إلى مجلس الوزراء؛ يتضمن إقرار الزيادة الجديدة المرتقب تطبيقها في يوليو المقبل بنسب مختلفة على الشرائح؛ حيث يتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو ٦٨ قرشًا بدلًا من ٥٨ قرشًا للشريحة الأولى كما كان مقررًا لها والمعلن منذ ٢٠٢٠ الماضي.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، فإنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح الست، منوهًا بأن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاكًا أكثر من ألف كيلووات/ ساعة، سيتم زيادتها من ١٤٥ قرشًا إلى ٢ جنيه و٢٠ قرشًا، بزيادة تقدر بـ٧٥ قرشًا لكل كيلووات/ساعة.

ولفت المصدر، إلى أن الزيادات المقترحة جاءت بعد دراسة مستفيضة؛ نتيجة تغير أسعار سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء المختلفة، مما وضع الوزارة في أعباء اقتصادية لا حصر لها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقد الناتج عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي ببعض المناطق وارتفاع أعداد المواطنين الذين يحصلون على التيار الكهربائي دون وجه حق؛ خصوصًا في المدن الجديدة والتوسعات التابعة لها.

وقال المصدر، إنه بات من الضروري الإعلان عن خطة الأسعار الجديدة؛ كي يتسنى لمسؤولي مركز الإصدار والنظم بشركات التوزيع التسع، إعداد البرامج المتعلقة بحساب شرائح الاستهلاك وفقًا للتعريفة الجديدة، خصوصًا العدادات مسبقة الدفع التي تبدأ تطبيق الأسعار في الأول من يوليو كي تتمكن من إعداد برنامج فرق إعادة المحاسبة وتجريبه خشية حدوث أي خطأ كي يضمن حصول المواطن على المحاسبة بالشكل الصحيح وإصدار فاتورة تعبر عن استهلاكه الطبيعي.

ومن المرتقب أن تقوم شركات التوزيع بإجراء اختبارات للعدادات المختلفة؛ للتأكد من صحة وسلامة تطبيق البرنامج الجديد الخاص بحساب شرائح الاستهلاك الجديدة؛ لاختلاف طرازات العدادات عن بعضها، تمهيدًا لربطها مع برامج وطرق الشحن المختلفة مع شركات الشحن الإلكتروني، خصوصًا أن الشركات تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في الساعات الأولى من يوليو؛ حيث يتم قبلها وقف كل أنظمة الدفع الإلكتروني ثم تتم عملية التشغيل طبقًا للتعريفة الجديدة، للاطمئنان على سلامة وصحة الأنظمة التي تعمل من الخارج .

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في 26 أكتوبر 2022 الماضي، أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية تقرر تأجيل إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو المقبل 2023، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023، علمًا بأن الزيادات تم إرجاء تطبيقها 3 مرات، مما نتج عنه تحمل الدولة ما يزيد على ٢٥ مليار جنيه؛ بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، الأمر الذي دفع الدولة الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة؛ من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.

ويستعرض "مصراوي" أسعار شرائح الكهرباء التي من المرتقب تطبيقها يوليو المقبل لجميع المشتركين والمنازل، وتتضمن ما يلي:

- الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.