برلمانى يطالب برقابة صارمة على تعاونيات الإسكان



كتب- نشأت علي:

قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس: إن التعاونيات من أخطر الموضوعات التي تتم مناقشتها.

وأضاف خلال مناقشة دراسة لتفعيل درو التعاونيات في مصر: "التعاونيات كانت تدخل في كل شيء و الأسعار والإسكان والتعليم والصحة، ولكن الآن دورها انتهى ولا يوجد دور لرئيس التعاونيات".

وتابع: "نحتاج إلى قانون موحد لها لإنشاء تعاونيات فاعلة، لأن قوانينها الحالية، لم تعد صالحة للزمن الحالي".

وطالب بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الاسكان قائلا:"كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطىء".