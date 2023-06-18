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برلمانى يطالب برقابة صارمة على تعاونيات الإسكان

08:39 م الأحد 18 يونيو 2023
برلمانى يطالب برقابة صارمة على تعاونيات الإسكان

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:
قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس: إن التعاونيات من أخطر الموضوعات التي تتم مناقشتها.

وأضاف خلال مناقشة دراسة لتفعيل درو التعاونيات في مصر: "التعاونيات كانت تدخل في كل شيء و الأسعار والإسكان والتعليم والصحة، ولكن الآن دورها انتهى ولا يوجد دور لرئيس التعاونيات".

وتابع: "نحتاج إلى قانون موحد لها لإنشاء تعاونيات فاعلة، لأن قوانينها الحالية، لم تعد صالحة للزمن الحالي".

وطالب بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الاسكان قائلا:"كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطىء".

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مجلس الشيوخ تعاونيات الإسكان أبو النجا المحرزي

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