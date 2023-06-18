برلمانى يطالب برقابة صارمة على تعاونيات الإسكان
كتب- نشأت علي:
قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس: إن التعاونيات من أخطر الموضوعات التي تتم مناقشتها.
وأضاف خلال مناقشة دراسة لتفعيل درو التعاونيات في مصر: "التعاونيات كانت تدخل في كل شيء و الأسعار والإسكان والتعليم والصحة، ولكن الآن دورها انتهى ولا يوجد دور لرئيس التعاونيات".
وتابع: "نحتاج إلى قانون موحد لها لإنشاء تعاونيات فاعلة، لأن قوانينها الحالية، لم تعد صالحة للزمن الحالي".
وطالب بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الاسكان قائلا:"كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطىء".
سوق مصراوى
-
كيف تختاري واقي الشمس المناسب؟ أفضل الأنواع بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شيالة ومشايات للأطفال 2023 تبدأ من 74 جنيهاتفاصيل
-
متنقلة وتبدأ من 800 جنيها.. أفضل أنواع الثلاجات الصغيرةتفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
-
كيف تختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية في فصل الصيف؟تفاصيل
-
يبدأ من 98 جنيها.. أسعار صاعق الناموس بالأسواق مع دخول الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: