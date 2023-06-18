برلماني: ملف التعاونيات يمس حياة كل مواطن



كتب- نشأت علي:

قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن ملف التعاونيات من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطن المصري في شتي المجالات وهذا القطاع لو تم استغلاله لتم تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وطالب البرلماني، خلال كلمته بالعمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية إلى أكثر من 8 آلاف جمعية تعاونية بحيث يكون في كل محافظة 300 جمعية على الأقل علي أن تتنوع تلك الجمعيات في مختلف المجالات.

وقال دعبس: إن الجمعيات التعاونية شريك أساسي في العمل على خفض الأسعار في الأسواق المصرية، مطالبا بأن يكون هناك بروتوكول تعاون وتنسيق بين التعاونيات وجمعيات النقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الأمور الاستهلاكية للمواطن المصري.