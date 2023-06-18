مفتي الهند يفتتح ندوة بجامعة الثقافة السنية عن "عمر عبدالله كامل"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقدت جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند ندوة ثقافية بعنوان: "الدكتور عمر عبد الله كامل.. سيرة نهضة علمية"، وافتتحها الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية.

وقال مفتي الهند، إن الدكتور عمر عبد الله كامل شخصية فذة كرس حياته لنشر عقائد أهل السنة والجماعة على مستوى عالمي عموما وهندي خصوصا، وتمتع فضيلته من خلال نشاطاته العلمية القيمة مكانة مرموقة في قلوب آلاف من علماء أهل السنة والجماعة وخيارهم في الديار الهندية، وكان من أبرز أعماله في أرض الهند أنه قام بمجهودات مضنية تفوق الوصف لتحقق معادلة الجامعة بجامعة الأزهر الشريف وأنشأ لها كليات ثلاث مع توفير جميع التسهيلات الحديثة لطلابها؛ سعيا وراء تقدم علمي ملحوظ في أرض الوطن، ودعا فضيلته للدكتور المرحوم بالمغفرة والرحمة وأن يجعل جميع أعماله في ميزان حسناته.

وترأس الندوة سي محمد الفيضي رئيس الجامعة، وذكر في كلمته دور الدكتور عمر عبد الله كامل البارز في المجال العلمي.

وتقدم الدكتور حسين محمد الثقفي نائب رئيس الجامعة بالكلمات الرئيسية عرف فيها الدكتور عمر عبد الله كامل وخدماته الغير المسبوقة التي سطرت صفحات جديدة في تاريخ جامعة المركز.

وأكد أن الدكتور عبدالله كامل علم فريد من أعلام الدين قام بخدمته قلبا وقالبا، علميا وماليا، وعالج قضايا الأمة بالكلمات الهادئة من خلال خطب وكتب.