الحوار الوطني.. رئيس "تضامن النواب": العمل التنموي مهم لدعم الدولة
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: إن كل المداخلات خلال جلسة مناقشة ملف العمل الأهلي، قيمة تستحق البحث والتقدير لكن يوجد حاجة إلى تشجيع المجتمع الأهلي في العمل التنموي.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني: لابد من خط واضح لدعم المجتمع المدني والأهلي في العمل التنموي، لأنه سيمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصرية.
وتابع: "وضعنا الاقتصادي به خلل في الصادرات والاستثمار والإنتاج، وعليه فإن العمل التنموي مهم للغاية لدعم الدولة".
وعلق على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية قائلًا: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث.
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