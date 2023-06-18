الحوار الوطني.. رئيس "تضامن النواب": العمل التنموي مهم لدعم الدولة

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: إن كل المداخلات خلال جلسة مناقشة ملف العمل الأهلي، قيمة تستحق البحث والتقدير لكن يوجد حاجة إلى تشجيع المجتمع الأهلي في العمل التنموي.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني: لابد من خط واضح لدعم المجتمع المدني والأهلي في العمل التنموي، لأنه سيمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصرية.

وتابع: "وضعنا الاقتصادي به خلل في الصادرات والاستثمار والإنتاج، وعليه فإن العمل التنموي مهم للغاية لدعم الدولة".

وعلق على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية قائلًا: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث.