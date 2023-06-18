حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.. وشروط شغل وظائف الكهرباء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.. ماذا جرى في لقاء القاهرة؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

علوم البحار: قرش البحر الأحمر مهدد بالإنقراض وهاجم السائح بغرض التغذية

أكد الدكتور اشرف صديق، المتخصص في المصايد البحرية بمعهد علوم البحار، أن الأسماك بشكل عام لها مواسم للتكاثر أو التزاوج وتهاجر من أماكن المعيشة وأماكن للتغذية وأخرى للتكاثر، موضحا أن القروش تتجمع في الأماكن المعروفة لها وتضع الصغار ثم تهجر المكان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ما المشروع الذي طالب رئيس الإمارات مشاركة روسيا فيه على أرض مصر؟ -فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إننا نعمل على مشروع مع المصريين "تعاون اقتصادي" ثنائي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تحسم جدل وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يثمن الشراكة المثمرة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تعيينات وزارة 'الكهرباء".. الشروط المطلوبة لشغل وظائف 2023

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي:_

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

طرق التواصل مع شركات السياحة المنظمة للحج أثناء أداء الفريضة

انطلقت أولى رحلات الحج من مصر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لراحة ضيوف الرحمن من البداية وحتى العودة لأرض الوطن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم الأحد الموافق ١٨ يونيو، إلى الجمعة ٢٣ يونيو.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



