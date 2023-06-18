عضو مجلس الحوار الوطني: يجب مراقبة التمويلات الخارجية للمجتمع المدني

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتوره فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها مع التشاركية المجتمعية وكل ما يخص الدولة الوطنية المصرية، مضيفة: ونفسي يكون هناك اتساع لمزيد من هذا العمل المهم جدًا في بناء الدول الحديثة.

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني، اليوم الأحد: أثني على يمنى قطب، لأنها تحدثت عن المسئولية المجتمعية للمؤسسات.. ونحن نفتقد في مصر لهذا العمل المجتمعي ويجب أن يكون في المؤسسات وكلنا نعرف أن أي شخص يؤسس عمل استثماري يجب أن يكون هناك مسئولية تضمانية ضمن هذه المنشأة.

واستطردت: التمويلات الخارجية يتحدث عنها البعض، وبعض الجمعيات والمؤسسات تحصل على منح لأمور عليها علامة استفهام، ومثلا هناك دول لا علاقة لها بالأحوال الشخصية في مصر ورغم ذلك تضخ أموال كثيرة في هذا الشأن.

واستكملت: ويجب تقنين العملية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي ومعرفة الفلوس اللي بتدخل بتدخل ليه ومسارها إيه وبتخدم على إيه.​