منتخب مصر للاسكواش يصل من الهند بعد الفوز بكأس العالم
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كتب - محمد عبيد
استقبل مطار القاهرة الدولي منتخب مصر للاسكواش، قادما من الهند بعد التتويج بلقب كأس العالم للاسكواش بالهند، حيث كان في استقبال البعثة عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش واللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطا .
وقالت مصادر بالمطار: وصل المنتخب قادماً من الشارقة على خطوط طيران العربية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بالمطار القديم واستقبالهم بالورود وتقدم كافة التسهيلات حتي خروجهم من الصالة.
وتوج منتخب مصر للاسكواش بلقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في الهند، على حساب منتخب ماليزيا بعد الفوز في المباراة النهائية 3/1 التي أجريت اليوم السبت الماضي، وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كل من: كنزي أيمن وفيروز أبوالخير وعلي أبو العينين وكريم الحمامي.
ويعد كأس العالم للإسكواش "تشيناي 2023" بطولة دولية تلعب فيها فرق المنتخبات الوطنية ويمثل كل منتخب 2 ذكور و 2 إناث في كل مباراة، وضمت مجموعتي البطولة كل من: المجموعة الأولى: مصر حاملة اللقب وأستراليا وكولومبيا وماليزيا، بينما تنضم الهند المُضيفة في المجموعة الثانية إلى اليابان وجنوب إفريقيا وهونج كونج، الصين.
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