رئيس زراعة الشيوخ مطالبا بسرعة تطوير قطاع التعاونيات: يخدم المنتجين والمستهلكين

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التعاونيات، مشيرا إلى أن فكرة التعاونيات تقوم في الأساس على كيانات لاتهدف إلى الربح، وهذه الكيانات الهدف منها هو خدمة المنتجين والمستهلكين فى نفس الوقت، أي أنها مصلحة مشتركة، وفي النهاية خدمة المواطين جميعا ةتحقيق التنمية الشاملة وهو ما تهدف إليه الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

واضاف الجبلي في كلمته، أن كل من القطاع العام والخاص بالدولة يشترك في تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والتعاونيات رغم كثرتها إلا أنها لاتقوم بدورها لأسباب مختلفة سواء تشريعية أو تنفيذية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لابد من الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير قطاع التعاونيات والنهوض به، وذلك لما له من تأثير مباشر على الجميع منتجين ومستهلكين، وليس مستهلكين فقط، وهو الأمر الذي يستهدف في النهاية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة بالبلاد.​