بعد وفاته.. من هو النائب البديل لمحمود بكري في مجلس الشيوخ؟

كتب- نشأت علي:

أدى النائب عيسى محمد مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، القسم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، خلفا للنائب محمود بكري الذي وافته المنيه في مايو الماضي، حيث يخلف النائب الراحل كعضو احتياطي ضمن قائمة حزب مستقبل وطن بالقاهرة.

من هو النائب الجديد؟

هو الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب

حاصل على ليسانس الحقوق - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - 1985 ودبلوم القانون الخاص كلية الحقوق - جامعة حلوان وماجستير العلوم المالية والضريبية كلية الحقوق - جامعة حلوان.

حاصل على دكتوراة في الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية /كلية الحقوق - جامعة حلوان.

يعمل مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وخبير التشريعات الضريبية المصرية.

مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وعضو المكتب الفني بمكتب الاتصال بلجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ومكتب الدكتور وزير المالية المصري.

عضو لجان الطعن الضريبي بقطاع مكتب الدكتور وزير المالية المصري، وعضو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية، ومأمور القضايا الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية.

ومأمور ضرائب فحص بمصلحة الضرائب المصرية.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

عضو لجنة التشريعات الضريبية بمكتب وزير المالية المصري.

وعضو اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية.

عضو جمعية الضرائب المصرية.​​