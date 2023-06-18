الموجة 21 لإزالة مخالفات البناء.. استرداد 1.2 مليون متر خلال المرحلة الثانية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلة، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي كانت بدأت 27 مايو 2023، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 1.2 مليون متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 5077 مبنى مخالف، وإزالة 1740 حالة تعدٍ على مساحة 5636 فدانا، وإزالة 140 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1064 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة، الالتزام بجميع قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي للمتعدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى بلغ حوالي 6430 حالة بناء مخالفة على أملاك الدولة بمساحة 1٫6 مليون متر مربع في جميع المحافظات.

كما تمت إزالة 1445 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، و154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى 2.8 مليون متر مربع بإجمالي 11 ألفا و507 مبانٍ مخالفة، وإزالة 3185 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 10 آلاف و37 فدانا، و294 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1939 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظات الشرقية والبحيرة والجيزة والمنيا خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ21، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة الشرقية نجحت في استرداد 295 ألف متر مربع بإجمالي 1499 حالة بناء مخالفة، واسترداد 1838 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 913 حالة، كما نجحت محافظة البحيرة في إزالة 666 حالة بناء مخالفة على مساحة 208 آلاف متر مربع.

كما نجحت محافظة الجيزة في استرداد 122 ألف متر مربع بإجمالي 321 حالة بناء مخالفة، و486 فدانا بإجمالي 8 حالات تعدٍ، وفي المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة 277 حالة بناء مخالف على 35.5 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 2442 فدانا أراضٍ زراعية بإجمالي 22 حالة.

ووجه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 والتي ستبدأ يوم 24 يونيو الجاري حتى 14 يوليو الشهر القادم لاستكمال تلك الأعمال، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية لتذليل أي معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، وبالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة لتنفيذ المستهدف من المرحلة القادمة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب "اللواء هشام آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ21 من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري، وستختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل.