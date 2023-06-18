3 آلاف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحي بشوارع الجيزة خلال عيد الأضحى

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، فتح مجازر المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي ستكون مفتوحة بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد.

وقررت محافظة الجيزة، توقيع عقوبة على الذبح في الشارع وإقامة شوادر للأضاحي خلال عيد الأضحى، بقيمة غرامة تبدأ من 3 آلاف جنيه.

وجاءت أسماء وعناوين المجازر على النحو التالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- جزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر سقارة بالبدرشين.

- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر العياط بالعياط.

- مجزر المتانيا بالعياط

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزر القبابات بأطفيح.

- مجزر البرمبل بأطفيح.

- مجزر الباويطي بالوحات البحرية.

- مجزر الزبو بالواحات البحرية.

- مجزر منديشة بالواحات البحرية.

- مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

- مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

يأتي ذلك تحفيزاً للمواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وشددت محافظة الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل.

وتهيب المحافظة، بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.