مصر التاسع عالميا في مؤشر السفر الإسلامي العالمي خلال عام 2023
كتب- محمد غايات:
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه في إطار اهتمامه برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير "مؤشر السفر الإسلامي العالمي"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating " خلال عام 2023 والذي أشار إلى حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023، مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، بالإضافة إلى وجودها في صدارة دول شمال إفريقيا.
ويقدم هذا المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسة التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، والتي ستمكّن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هي: حرية الدخول، والاتصالات، والخدمات، وركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشر فرعي.
وقد جاءت إندونسيا في المركز الأول، تليها كلاً من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.
وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداءً هذا العام، بينما جاءت كلاً من زيمبابوي، وزامبيا، وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.
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