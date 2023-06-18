باستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية.. سويلم يتابع تنفيذ إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال سويلم إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ ١٨%؛ وهي تتجاوز البرنامج الزمني المقرر، مشيرًا إلى أنه في ما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف، فقد تم نهو تنفيذ كل الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف، بإجمالي ١٠٤ خوازيق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وجار تركيب الستائر القاطعة في الأمام والوسط والخلف، وجار نزح المياه لزوم تجفيف حفرة الإنشاء، وتم الانتهاء من الفحص الثالث لبوابات القنطرة في اليابان .

وتابع وزير الري: وفي ما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية؛ جار أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت؛ تمهيدًا للبدء في الإنشاء، كما يجري أيضاً التجهيز للجسات التأكيدية .

ونوه سويلم بأنه في ما يخص قنطرة فم الديروطية؛ فقد تم صب بلاطة الكوبري، وجار الردم حول القنطرة، كما تم البدء في تصنيع البوابات بمعرفة إحدى الشركات المحلية .

وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، ويجري تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف- حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان- الديروطية- أبو جبل- إيراد الدلجاوي- الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات؛ بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه .

جدير بالذكر أن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد؛ هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى عمل كوبري علوي .