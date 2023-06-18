وزير الصحة يناقش مع ممثل الصحة العالمية استعدادات مؤتمر السكان والتنمية

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة؛ لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن الجانبين ناقشا دعم منظمة الصحة العالمية للمؤتمر، في ظل الاهتمام العالمي بقضايا الصحة والسكان والتنمية، ومدى تأثيرها على صحة الشعوب ورفاهيتها، حيث أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا لا يمكن مواجهته إلا بمستوى عالٍ من التعاون والتكامل العالمي.

وتابع أن الجانبين أكدا أهمية متابعة الخطوات التحضيرية الخاصة بمشاركة تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية في المؤتمر، والذي سيعطي دفعة قوية لإنجاح جهود المؤتمر، في مواجهة القضايا الصحية والسكانية، والتي تشكل تحدًيا رئيسيًا للدول سواء المتقدمة أو النامية على اختلاف أنظمتها.