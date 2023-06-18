عيد الأضحى ٢٠٢٣.. بيان عاجل من وزارة الأوقاف بشأن أماكن الصلاة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى المبارك تؤدى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك

وأكدت في بيان لها، اليوم، على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، اليوم، موعد أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، بناء على ما تقرره المملكة العربية السعودية باعتبارها بلد المنسك.

عيد الأضحى 2023.. موعد إعلان هلال ذى الحجة ووقفة عرفات

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