"شمال الدلتا" للكهرباء تكثف من استعداداتها لتأمين التغذية لمقار لجان الثانوية العامة
كتب_محمد صلاح
في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة وطبقاً للتعليمات الواردة من االدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس أسامة عسران نائب الوزير و المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر و الدكتور المهندس العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بخصوص تأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣..
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استمرارها إتخاذ الإجراءات الخاصة لتأمين التغذية الكهربائية لمختلف لجان الثانوية العامة من خلال الإجراءات التالية:_
- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام و القطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات ( الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط ) خلال ايام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح.
-تواجد نوبتجيات الادارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية .
-إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة .
- جاهزية فرق الصيانة و فرق ازالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمراريه التيار الكهربائي بمقار اللجان .
-مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها .
- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.
- المرور الدوري على لجان الإمتحانات و التصحيح لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الأحمال الموجودة على الطبيعة.
- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الإمتحانات..
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: