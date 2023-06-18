"شمال الدلتا" للكهرباء تكثف من استعداداتها لتأمين التغذية لمقار لجان الثانوية العامة

كتب_محمد صلاح

‏في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة وطبقاً للتعليمات الواردة من االدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس أسامة عسران نائب الوزير و المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر و الدكتور المهندس العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بخصوص تأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣..

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استمرارها إتخاذ الإجراءات الخاصة لتأمين التغذية الكهربائية لمختلف لجان الثانوية العامة من خلال الإجراءات التالية:_

- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام و القطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات ( الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط ) خلال ايام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح.

-تواجد نوبتجيات الادارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية .

-إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة .

- جاهزية فرق الصيانة و فرق ازالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمراريه التيار الكهربائي بمقار اللجان .

-مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها .

- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.

- المرور الدوري على لجان الإمتحانات و التصحيح لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الأحمال الموجودة على الطبيعة.

- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الإمتحانات..