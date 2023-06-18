تعيينات وزارة 'الكهرباء".. الشروط المطلوبة لشغل وظائف 2023

كتب_محمد صلاح

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي:_

الوظائف المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

**رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بديوان عام الشركة الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون:_

-مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عاما.

-قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها.

-اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله.

-قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

**مدير عام الإدارة العامة للمخازن بديوان عام الشركة:_

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن؛_

- مؤهل عال المناسب و خبرة لا تقل عن 15 سنة .

-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين.

-اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

**مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء دمياط:_

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية..

_بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة .

-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .

-اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

الشروط العامة المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023:

وكشفت الشركة عن شروطا عامة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف منها:

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وفي حالة يكون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله من الشركات الشقيقة.

-بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية الخبرات النوعية ومدتها» - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحاً مدتها و مجالها ومكانها « العلاوة التشجيعية / خطابات الشكر والتقدير / الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو، وشهادات الخبرة اللازمة / أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها» .

_بيان عن أبرز إنجازات المتقدم و إسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

-اقتراحات لتطوير الوحدة المتقدم إليها .

-تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسع نسخ .

-تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية.

-لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها .