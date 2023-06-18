تعيينات وزارة 'الكهرباء".. الشروط المطلوبة لشغل وظائف 2023
كتب_محمد صلاح
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي:_
الوظائف المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023
**رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بديوان عام الشركة الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680.
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون:_
-مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عاما.
-قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها.
-اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله.
-قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.
**مدير عام الإدارة العامة للمخازن بديوان عام الشركة:_
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن؛_
- مؤهل عال المناسب و خبرة لا تقل عن 15 سنة .
-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين.
-اجتياز البرامج التدريبية المقررة.
-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.
**مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء دمياط:_
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية..
_بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة .
-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .
-اجتياز البرامج التدريبية المقررة .
-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.
الشروط العامة المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023:
وكشفت الشركة عن شروطا عامة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف منها:
- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وفي حالة يكون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله من الشركات الشقيقة.
-بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية الخبرات النوعية ومدتها» - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحاً مدتها و مجالها ومكانها « العلاوة التشجيعية / خطابات الشكر والتقدير / الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو، وشهادات الخبرة اللازمة / أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها» .
_بيان عن أبرز إنجازات المتقدم و إسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .
-اقتراحات لتطوير الوحدة المتقدم إليها .
-تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسع نسخ .
-تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية.
-لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها .
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