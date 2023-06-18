تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم الأحد الموافق ١٨ يونيو، إلى الجمعة ٢٣ يونيو.
وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
وجاء بيان هيئة الأرصاد كالتالي: تسود شبورة مائية صباحا على بعض المناطق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.
كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
الاثنين والثلاثاء..
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على مناطق متفرقة.
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