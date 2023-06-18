الحج 2023.. طرق التواصل مع شركات السياحة المنظمة للحج أثناء أداء الفريضة

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت أولى رحلات الحج من مصر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لراحة ضيوف الرحمن من البداية وحتى العودة لأرض الوطن.

وخصصت وزارة السياحة والآثار، أرقام هواتف لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والتواصل مع البعثة المصرية للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

- مكة المكرمة: فندق مكارم أجياد مكة ـ شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة رقم الجوال: 0530655677.

- المدينة المنورة: فندق (سجى المدية) ـ المنطقة المركزية الشمالية ـ المدينة المنورة، رقم الجوال: 0551731706.

- منطقة العزيزية: فندق تارا صدقي - شارع صدقي - متفرع من العزيزية العام رقم الجوال: 0553008628.

وتنظم الوزارة، رحلات الحج 1444هـ/2023م من خلال الشركات السياحية المصرح لها بالعمل في الموسم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ويتخطى عدد الشركات السياحية، العاملة في موسم الحج هذا العام، حوالي 1900 شركة وفقًا لغرفة شركات السياحة والسفر.

ويرصد "مصراوي" طرق التواصل مع هذه الشركات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

جدير بالذكر، أن شركة مصر للطيران، بدأت في تسيير أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.