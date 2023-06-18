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تحمي ملايين العمال.. 10 اختصاصات لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج

01:00 ص الأحد 18 يونيو 2023
تحمي ملايين العمال.. 10 اختصاصات لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وزارة العمل

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كتب- يوسف عفيفي:

تضم وزارة العمل، 9 مكاتب عمالية بالخارج، لرعاية وحماية عمال مصر بمختلف الدول، وتعتبر هذه المكاتب بمثابة حلقة الوصل بين العمال والدولة بكل أجهزتها المعنية.

ويتمثل دور ومهام هذه المكاتب في: حماية ورعاية واسترداد الحقوق للعمال بالخارج، وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، والردود على الشكاوى والاستفسارات.

ويرصد "مصراوي" مهام واختصاصات وعدد هذه المكاتب وفقا لوزارة العمل على النحو التالي:

أولا- اختصاصات مكاتب الخارج:

1 - دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

2- رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

3- التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالية جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

5- المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.

8- وضع البرنامج الفني لزيارات وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

10- إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

ثانيا- عدد هذه المكاتب

1- المملكة العربية السعودية (جدة - الرياض): يمكن التواصل مع:

مكتب جدة من خلال رقم الهاتف 009660559510659.

مكتب الرياض من خلال الرقم: 00966547022894.

2- المملكة الأردنية الهاشمية (عمان):

يمكن التواصل معه من خلال رقم الهاتف 00962778444310.

3 - الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي):

يمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية: 0097124446491، 0097124447938.

4- الكويت (الكويت):

يمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية: 0096597873053، 0096594152601 .

5- العراق (بغداد):

يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم: 009647803765488.

6- قطر (الدوحة):

يمكن التواصل مع المكتب من خلال: 0044830238674 أو 0030246082974.

7- لبنان (بيروت):

يمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0096181871098، 009611848833.

8- إيطاليا (ميلانو):

يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم: 00390229516360.

ثالثا- طرق التواصل

خصصت وزارة العمل على موقعها الرسمي بيان بالمكاتب وعناوينها وأرقام التواصل على الرابط التالي: اضغط هنا

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