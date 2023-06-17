"بوينج": مصر لديها قدرة كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي

كتب- محمد عبيد:

أكد محمد الغيلاني المدير الإقليمي للاستدامة والسياسات في شركة "بوينج" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن مصر لديها قدرة كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي والطاقة المتجددة خاصة في مجال الهيدروجين مما يجعلها قادرة على تعزيز فرصها في هذا المجال وتحقيق استثمارات كبيرة من خلال بيع هذا الوقود الذي سوف يعمم استخدامه لشركات الطيران في إطار خطة الاستدامة ومكافحة الانبعاثات الكربونية , وخاصة انه يتم إنتاجه من النباتات والأشجار التي تحتوي علي نسبة سكر عالية ومن الزيوت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال زيارته للبلاد للقاء عدد من المسئولين والمشاركة في فاعليات خاصة بالاستدامة وإنتاج الوقود الحيوي والطاقة المتجددة، وعرض أخر ما توصلت إليه "بوينج" في هذا المجال خاصة أنها أجرت دراسات لأكثر من 20 عاما في الطاقة المتجددة.

وتابع "الغيلاني"، أن شركة مصر للطيران نفذت أطول رحلة جوية حتى الآن باستخدام الوقود الحيوي وذلك أثناء استلامها طائرة من طراز 787 دريملاينرز من مصانع الشركة في ولاية سياتل إلي القاهرة، وأثبت مدي نجاحه في الرحلات الجوية وسوف يكون البديل للوقود العادي خلال السنوات القادمة وفقًا للتشريعات والاتفاقيات الدولية من مختلف المنظمات والاتحادات الخاصة بالنقل الجوي في إطار مكافحة الانبعاث الكربوني.

وأشار "الغيلاني، إلى أن الفارق بين الوقود البترولي والحيوي، أن الأول يستخرج من الأرض والآبار ويتسبب في كثير من الانبعاثات الكربونية، أنما الثاني نقوم بتصنيعه ويقلل من الانبعاثات بشكل كبير ومنذ فترة طويلة نستخدم الوقود الحيوي في المواصلات الأرضية وغيرها من الصناعات , والأن أصبح العالم كله يبحث عن تصنيع الوقود الحيوي وكثرة تعميمه واستخدامه في مختلف المجالات , والجميع يبحث الآن عن طرق لزيادة الإنتاج في هذا المجال وتوفير كميات أكبر لضخها في الأسواق.

وقال إن الأبحاث والفحوصات التي تمت علي الوقود الحيوي أخذت أوقات طويلة وذلك لإثبات نجاحه في مجال النقل الجوي، وأجرتها كل الشركات الكبري المصنعة للطائرات ومحركاتها وكذلك المؤسسات العالمية الخاصة بالجانب الفني والتقني وتم التأكد تمام من كافة معايير الاستدامة , ونحن في "بوينج" لدينا التزام أن الطائرات التي يتم إنتاجها تكون لديها القدرة 100% على الطيران بالوقود الحيوي بحلول عام 2030 , والتأكد تمام أنه أمن لمحركات الطائرات , وحاليا أصبح الوقود الحيوي معتمد للطائرات بنسبة 50% من الرحلات الجوية.