دفع 3 آلاف دولار.. شقيق أحد المفقودين بمركب اليونان: معرفش مصير أخويا

كشف محمد الشرقاوي، شقيق أحد المفقودين في حادث غرق مركب قرابة سواحل اليونان، تفاصيل جديدة عن المركب الغارق، قائلا: "المسئولين عن سفر المركب بهذه الطريقة من ليبيا وجهة من مصر في محافظة الشرقية، وكل شاب يدفع 3 آلاف دولار أي ما يعادل 150 ألف جنيه مصري".

وأعرب الشرقاوي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، عن حزنه لعدم معرفة مصير شقيقة حتى الآن، قائلا: "أنا معرفش مصير أخويا ولا أولاد عمي وكانوا على المركب وخدوا من كل واحد حوالي 3 الاف دولار، ولفيت عليهم كتير ورحت مستشفى لمشاهدة الجثث ومنعوني من الدخول ومنتظر من ثلاث أيام".

وتابع: "من البداية أخويا طالع من مصر وسافر إلى ليبيا وكان شغال في ليبيا ودخل ليبيا بتأشيرة وختم قانوني، وبلدنا خرج منها 27 فرد من قرية صغيرة بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وسافر لأن الأوضاع في ليبيا مش مستقرة وهو مشي مع جماعة اصدقاءه"، مؤكدًا عدم رضاه على السفر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.