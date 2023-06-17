حلمي النمنم وفاروق حسني أبرز الحاضرين.. عزاء الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي

كتب- إسلام لطفي

أقامت أسرة الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي، عزائه في مسجد عمر مكرم، مساء اليوم السبت.

وحضر العزاء وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم وفاروق حسني والإعلاميين محمود سعد وحمدي رزق.

وشيع الجثمان يوم الخميس الماضي عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان قد نعى الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، الكاتب الصحفي بالجريدة عاصم حنفي، حيث كتب منشورًا عبر صفحته نص على: فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير عاصم حنفي، لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة.

وتابع: لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقرائه.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي.