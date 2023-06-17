سوء تفاهم.. أول تعليق من مهيب عبدالهادي على أزمة فيديو الجلاصي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم برنامج اللعيب على قناة أم بي سي مصر: تابعت أمس ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لمداخلة لاعب النادي المصري الياس الجلاصي مع برنامج اللعيب، وتواصلت اليوم مع ادارة النادي المصري المحترمة وأكدت لهم على تقديري الكامل لإدارة النادي وجماهيره العظيمة.

وأضاف: "وأكدت لهم أننا نقف على مسافة واحدة من كل الأندية وكل اللاعبين وأوضحت لهم أن ما حدث خلال الحلقة فيما يخص اللاعب كان سوء تفاهم غير مقصود وتم إزالة اللبس الذي حدث، وقد تلقت إدارة النادي المصري ماحدث وهو ما اتمناه أيضا من جماهير النادي المصري العريقة.

وتابع: "ومرة اخري أجدد تقديري واحترامي الدائم لكامل أبو علي رئيس النادي المصري، و كل أعضاء مجلس إدارة النادي العريق على طي صفحة هذه المشكلة البسيطة بصورة نهائية".