قرار للإمام الأكبر.. السيد الجنيدي رئيسا لمنطقة الشرقية الأزهرية

فصل الصيف 93 يومًا.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الانقلاب الصيفي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعيين الدكتور السيد الجنيدي رئيسا لمنطقة دمياط الأزهرية، على الدرجة الوظيفية العليا.

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارًا باستمرار ندب الدكتور السيد الجنيدي في منصب رئيس منطقة الشرقية.

يأتي ذلك بعد الطفرة الشديدة التي شهدتها منطقة الشرقية الأزهرية، إذ اعتاد الدكتور السيد الجنيدي على متابعة العمل عن قرب لتذليل العقبات التي تواجه المعاهد بالمنطقة، ومتابعة لجان الامتحانات أولا بأول.

وتولى الدكتور السيد الجنيدي منصب رئيس مناطق "الدقهلية-القاهرة-دمياط-الدقهلية"، ويتمتع بحب الجميع،