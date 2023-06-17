مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا



القاهرة - أ ش أ:

وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان بدولة السودان تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصري ، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر إحتياجاً بدولة السودان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق.

من جانبهم، أعرب مسئولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

وفي سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدمت المساعدات بالسودان .

ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والإهتمام .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.