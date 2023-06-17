رئيس "مرفق الكهرباء" يتحدث عن توقيت زيادة الشرائح.. ويحدد الشخص المسئول عنها
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: إن الجهاز لديه حاليًا اكتفاء ذاتي من القيادات الشابة بجميع القطاعات والإدارات التابعة له، مشيرا إلى أنه تم توجيه الشكر وإنهاء التعاقد مع جميع المستشارين لمنح الكوادر الشبابية فرصة لاكتساب الخبرات.
وأكد الرئيس التنفيذى للجهاز لـ"مصراوى"، أن الجهاز سيكون له دور في هيكلة وتطوير قطاع الكهرباء بالكامل طبقًا للقانون، ومن المقرر مشاركته في وضع المقترحات بالتنسيق مع الوزارة والقابضة للكهرباء.
وفيما يتعلق بأسعار شرائح الكهرباء، أكد الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الحديث عن الأسعار أمر خاص فقط بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو سابق لأوانه لأن هناك خطة معلنة من قبل مجلس الوزراء، ودائمًا موضوع الأسعار يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أي خطوات وإجراءات مرتقبة خاصة بالأسعار.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء في مصر، أكد أنها من أرخص الأسعار عالميًا مقارنة بسعر الكيلو وات ساعة فى اليابان مثلًا الذي يبلغ ١٠ أضعاف سعر الكهرباء فى مصر، علمًا بأنه لا توجد مقارنة بين البلدين، وإنما مصر تعتبر من أرخص الدول في بيع أسعار الطاقة الكهربائية بين الدول المجاورة وأيضا التي تشبه ظروفنا وفي مقدمتها تركيا.
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