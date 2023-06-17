إعلان

BBC

قصور الثقافة تقدم ورشا مجانية في أساليب الكتابة وفنون الخط بدار كتب طنطا

06:32 م السبت 17 يونيو 2023
قصور الثقافة تقدم ورشا مجانية في أساليب الكتابة وفنون الخط بدار كتب طنطا

هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر :
تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، الاثنين المقبل، الورش التدريبية والفنية التي تقام بدار الكتب في مدينة طنطا بمحافظة الغربية على مدار شهر، وحتى يوم 24 يوليو المقبل، وبواقع 6 حصص تدريبية، تقدم مجانا للمشاركين، تقام خلال أيام 19 و25 يونيو الحالي، و6 و13 و19 و24 من شهر يوليو المقبل.

الورش التدريبية تقام في السادسة مساء، وبمشاركة العديد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ويحاضر بالورش التدريبية كل من الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى، وخبير الخط العربي الفنان حامد فرج.

عن الورش التدريبية، أوضحت نيفين زايد، مدير الدار، أنها تأتي في إطار اهتمام قصور الثقافة بالمواهب الأدبية الصغيرة والشابة، وضمن سعيها لاكتشاف المواهب وتنميتها، وتأهيلهم للمشاركة في الفعاليات والمسابقات الأدبية كافة، وذلك من خلال تدريبهم على أساليب الكتابة الأدبية الصحيحة، مشيرة إلى أن الورش التدريبية سوف تتضمن حصصا في تنمية اللغة العربية للمشاركين، علاوة على ورش فنية في فنون الخط العربي، بجانب ورش لأهم أساليب الكتابة الأدبية الصحيحة.

سوق مصراوى

ورش عمل الكتابة فنون الخط دار كتب طنطا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

"الفلاحين" تشارك في الحوار الوطني بـ 10 مطالب رئيسية.. تعرف عليها
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| تنسيق الجامعات 2024.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لعدد من الكليات