"السياحة والصحة "تدشنان أول عيادة طبية بمكة لخدمة حجاج السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السعودية عن تجهيز وافتتاح أول عيادة للبعثة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لحجاج الحج السياحي والذين يبلغ عددهم حوالي 16 ألف حاجاً هذا العام، وذلك بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.

وبحسب بيان اليوم السبت، وقع الاختيار على تلك المنطقة نظراً لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها مما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج.

وجرى تزويد مقر العيادة بمخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين، كما سيتم أيضاً عقد ندوات تثقيفية وزيارات توعوية صحية لأماكن سكن الحجاج لرفع وعيهم الصحي، وكذلك توزيع مطويات وكتب إرشادية والكمامات للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس خلال موسم الحج، وذلك بالتنسيق مع مسئولي كل من الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج السياحي.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى قرب تجهيز عيادتين آخرتين بمنطقتي العتيبية والعزيزية في مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مما يغطى كافة المناطق المتواجد بها حجاج السياحة المصريين، وذلك في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم والرعاية الصحية لحين عودتهم سالمين الى أرض الوطن.

وأوضحت "سامية" أنه يتم التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء البعثة الرسمية للحج المصري بشأن أحوال حجاج السياحة، كما أنه يتم موافاتهم بصفة مستمرة بتقارير دورية عن الحالة العامة لحجاج السياحة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية لحجاج السياحة باستمرار للوقوف على آخر المستجدات بشأنهم والاطمئنان عليهم.



وفى سياق متصل، تقوم لجان بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة، بالمرور اليومي على مقار إقامة الحجاج والاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم، إلى جانب قيامها بمتابعة رحلات وصولهم بكل من مطاري جدة والمدنية المنورة واستقبالهم، والتأكد من التزام وتقديم الشركات السياحية لأفضل الخدمات وفقاً للعقد المبرم بين الحاج والشركة وفى ضوء الضوابط المعتمدة والقواعد المنظمة للحج السياحي، وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم.