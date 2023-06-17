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متحدث الأوقاف: إتمام نقل العاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية قبل العيد

05:28 م السبت 17 يونيو 2023
متحدث الأوقاف: إتمام نقل العاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية قبل العيد

الدكتور عبد الله حسن عبد القوي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، اليوم، بأنه سيتم إتمام نقل جميع العاملين للعمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستؤدي الوزارة جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعليه فإن أي مكاتبات تخص الوزارة بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك يجب أن ترسل على مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جميع التعاملات التي كانت تتم بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة باب اللوق ستتم كاملة من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أنه قد تم بالفعل العمل الجزئي بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من أول يونيو الجاري، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني .

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