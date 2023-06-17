أقل قسط شهري10 آلاف جنيه.. ننشر أقساط وأسعار شقق الإسكان بـ4 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر هيئة تعاونيات البناء والإسكان في إجراءات التقديم على لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان، حتى يوم 26 يونيو الجاري.



ويوجد إقبال كبير منذ فتح باب الحجز يوم الإثنين الماضي، على شراء كراسات الشروط والتقديم، ويتم الحصول على كراسة الشروط من مقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف- امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر، مقابل 300 جنيه.



وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد؛ مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات.



وجاءت تفاصيل الأقساط والأسعار الخاصة بالشقق، وفقًا لكراسة الشروط، على النحو التالي:

مدينة 6 أكتوبر

سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 57 ألف جنيه.



ويكون القسط الشهري 19 ألف جنيه.



شقق القاهرة الجديدة:

يصل سعر الشقة الـ109 أمتار في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إلى مليون و383 ألف جنيه؛ حيث يتم سداد 106 آلاف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 42 ألف جنيه.



ويكون القسط الشهري 14 ألف جنيه.



وسجلت الشقة الـ152 مترًا مليونًا و938 ألف جنيه، وتكون دفعة المقدم 148 ألف جنيه، ثم 297 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 297 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 59 ألف جنيه.



وبالتالي يكون القسط الشهري 19 ألفًا و666 جنيهًا.



مدينة بدر

سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 46 ألف جنيه.



ويكون القسط الشهري 15 ألف جنيه.



العاشر من رمضان

سجلت الشقة الـ95 مترًا، 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 30 ألف جنيه.



وبالتالي يكون القسط الشهري 10 آلاف جنيه.

وسجلت الشقة الـ150 متر مليونًا و384 ألف جنيه، ويتم سداد مبلغ 102 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 153 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 153 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 48 ألف جنيه.



ويكون القسط الشهري 16 ألف جنيه.



وأشارت الهيئة إلى أن الشقق ستكون جاهزة للتسليم في يوليو 2024، في حالة السداد بالكامل -كاش- يتم خصم 20% من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.



وأكدت الهيئة أنه بعد شراء كراسات الشروط وانتهاء المواعيد المحددة لذلك، سيتم فتح باب التقديم لكل مشروع على حدة وفقًا للتواريخ التالية:



1- الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

2- مشروع لؤلؤة بدر، خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023.

3- مشروع لؤلؤة أكتوبر، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 10 أغسطس 2023.

4- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.



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