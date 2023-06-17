رئيس الوزراء يصل "سان بطرسبرج" لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب- محمد غايات:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية"، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة، رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.