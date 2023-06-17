إعلان

BBC

"الشيوخ" يناقش دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.. غدًا

03:48 م السبت 17 يونيو 2023
"الشيوخ" يناقش دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.. غدًا

مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:
يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وأوصت الدراسة، طبقًا لما جاء بتقرير المجلس، بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر، يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"؛ تكون هي المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته النظم التعاونية في العالم، وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كل العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.

وأوصت الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني؛ بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني.

وأكد التقرير أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل؛ أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

سوق مصراوى

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق تفعيل دور التعاونيات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يصل "سان بطرسبرج" لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| تنسيق الجامعات 2024.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لعدد من الكليات