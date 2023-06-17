70% منهم سيّاح.. رئيس "ويز إير": ننقل مليون راكب سنويًّا إلى المطارات المصرية



كتب- محمد عبيد:

أعلن روبرت كاري، رئيس شركة "ويز إير"، أن السوق المصرية جذابة ومثيرة للاهتمام ومتنامية لشركات الطيران العالمية؛ خصوصًا في مجال نقل السياح؛ وتنقل الشركة مليون راكب سنويًّا إلى مختلف المطارات المصرية التي تهبط فيها؛ وهي (شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وبرج العرب وأسيوط وسفنكس).



وأضاف كاري: قررنا فتح عدة خطوط جديدة من إيطاليا والمجر إلى مطار سفنكس الجديد، وما زلنا في انتظار الموافقات لفتح خطوط أخرى إلى المطارات المصرية، ونعرض حاليًّا 864 ألف مقعد بأسعار منخفضة للغاية إلى المدن المصرية السياحية أو التاريخية، ونؤكد التزام شركات الطيران التابعة لنا بتنمية قطاع السفر والسياحة المصري لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تركز على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق الأهداف طويلة الأجل للبلاد.



جاء ذلك في تصريحات صحفية رئيس شركة "ويز إير" أثناء افتتاحه خطَّي طيران جديدَين من ميلانو وروما إلى مطار سفنكس بمعدل 5 رحلات أسبوعية.



وقال روبرت: نحن متحمسون للغاية لبدء رحلاتنا إلى سفنكس، وننتظر الحصول على دعم وزارتي الطيران المدني والسياحة؛ حتى نتمكن من إطلاق رحلات جوية جديدة من بودابست بالمجر إلى القاهرة؛ بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا .



وتابع روبرت بأن الشركة تسيِّر الآن نحو 250 رحلة طيران شهريًّا إلى مصر قادمة من المملكة المتحدة وإيطاليا وأبوظبي والنمسا وإيطاليا، ونحاول نقل الركاب من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء أوروبا بشكل أساسي إلى السوق المصرية الكبيرة والمتنامية، وهناك رحلات جديدة سوف يتم الإعلان عنها خلال الجدول الشتوي القادم .



وأشار روبرت إلى أن الشركة ما زال أمامها المزيد في السوق المصرية؛ لأنه إذا نظرت إلى غالبية ركابنا؛ في الواقع نجلب غالبية السائحين لأن نحو 70% منهم يحملون جنسيات غير مصرية، ويذهبون إلى مختلف المدن المصرية؛ منها السياحية وغيرها.. إننا نوفر للأوروبيين فرصة للمجيء إلى مصر ، وأعتقد أيضًا أننا نحمل المصريين ذهابًا وإيابًا أيضًا، وأعتقد أن هذا أمر مهم ، وهو ما نسعى جاهدين لتحقيقه في كل مكان؛ وهو التوازن .



وقال روبرت إن الشركة منذ تأسيسها في 2004، بمعنى أن عمرها نحو 20 عامًا؛ إلا أنها تمتلك نحو 185 طائرة من مختلف الطرازات، وأصبحت تصل إلى نحو 115 نقطة في العالم وسوف تنقل هذا العام نحو 65 مليون راكب .