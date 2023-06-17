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BBC

الخميس المقبل.. حفل توقيع كتاب "مغامرات آدم في الأدغال"

02:46 م السبت 17 يونيو 2023
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    توقيع كتاب مغامرات آدم في الأدغال
  • عرض 2 صورة
    توقيع كتاب مغامرات آدم في الأدغال
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الفنان جلال المسري، عن إقامة حفل توقيع كتابه الجديد "مغامرات آدم في الأدغال" وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو بالقاهرة، بالتعاون مع الكاتبة سحر جبر محمود، والرسام أحمد الأشوح.

ويتضمن الكتاب، قصة الطفل آدم، الذي تفوق في دراسته وحصل على المركز الثاني؛ فقرر والده أن يكافئه برحلة إلى كينيا ليتعرف على دولة أخرى في قارته السمراء ويشاهد الطبيعة الخلابة والبيئة الثرية التي تتميز بها.

وقال "المسيري"، إن فكرة الكتاب بدأت حين كان في رحلة فنية في النوبة، والتقى هناك بمجموعة من الفنانين، ودارت بينهم نقاشات متعددة، وتوصلوا إلى تنفيذ عمل مشترك يرتكز إلى مجموعة صور كان التقطها في وقت سابق بكينيا.

ويعقد الحفل، في جاليري لمسات في 14 شارع الأطباء بالمهندسين - متفرع من شارع محي الدين أبو العز - بجوار نادي الصيد.

سوق مصراوى

جلال المسري مغامرات آدم في الأدغال توقيع كتاب

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