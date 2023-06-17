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"حياة كريمة" تتكفل بسداد الإيجارات المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة في الإسكندرية

02:03 م السبت 17 يونيو 2023
"حياة كريمة" تتكفل بسداد الإيجارات المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة في الإسكندرية

مؤسسة حياة كريمة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة"، في بيان السبت، أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، سعيا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس وفي إطار رؤية المؤسسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وفي ظل جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحلية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

سوق مصراوى

مؤسسة حياة كريمة الإسكندرية مشروع التطوير الحضاري بشائر الخير

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