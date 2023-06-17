وزير الزراعة يتفقد أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بتكلفة 300 مليون جنيه



كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بتكلفة 300 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبعض القيادات بتفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو.

وقال وزير الزراعة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر.

وأشار "القصير" إلى أنه يتم تنفيذ المحطة من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتقع على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

‏وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجا يحتذى به للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض، وأيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لما يمثله من سلعة استراتيجية هامة إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية، شكره للجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير، على أرض محافظة أسوان لدعم وتطوير مشروعات الاستصلاح الزراعي بوادي النقرة ووادي الصعايدة وتوشكي الخير، وغيرها من المشروعات سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل إحداث طفرة ملحوظة في التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

وأكد أن ذلك يتواكب مع الدور الفعال لوزارة الزراعة أيضا في تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التي تهدف إلى توفير كل أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم.

وأوضح اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه تم الانتهاء من إنشاء المحطة بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وقال إن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.